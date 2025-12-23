Einsparungen in zentralen Topf

Mit dem Sparprogramm «Fuel for Growth» würden die Kosteneinsparungen erstmals nicht mehr in dem Markt eingesetzt, wo sie erzielt werden, sondern landeten in einem zentralen Topf. Dann entscheide die Geschäftsleitung, wo das Geld reinvestiert werde, erklärte der Nestlé-CEO. «Nicht alle Märkte bekommen die gleichen Mittel und Ziele.» Navratil hatte im Oktober ein Kostensparprogramm mit dem Abbau von über 16'000 Arbeitsplätzen angekündigt.