Der Verwaltungsrat habe im Mai Beschwerden über «unangemessene Begünstigung» durch Freixe sowie Vorwürfe einer Liebesbeziehung erhalten, sagte Manz. Die Beziehung sei in einer internen, vom Verwaltungsrat überwachten Untersuchung, geprüft worden. Allerdings habe man zu diesem Zeitpunkt keine Belege gefunden. In diesem Zusammenhang habe Freixe persönlich erklärt, dass es so etwas nicht gegeben habe, sagte sie.