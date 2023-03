Schneider stellte weitere Preiserhöhungen in Aussicht, um den gestiegenen Einkaufskosten zu begegnen. "Da, wo die Inflation weitergeht und dann auch unsere eigene Rentabilität beeinträchtigt, werden wir weiter die Preise anpassen müssen", erklärte der Konzernchef. "Wir werden es weiterhin in verantwortungsvoller Weise tun. Wir wollen nicht der Preistreiber sein. Wir reagieren auf die Inflation, wir heizen sie nicht an."