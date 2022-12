Der Pharmakonzern Roche schlägt an der kommenden Generalversammlung vom 14. März 2023 prominente Neuzugänge zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Neu ins Gremium sollen Nestlé-Chef Mark Schneider und Akiko Iwasaki gewählt werden, wie es am Montag in einer Mitteilung heisst.