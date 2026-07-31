Ein Verkauf der milliardenschweren Beteiligung am Kosmetikkonzern L'Oréal kommt trotz des Potenzials zum Schuldenabbau aber vorerst nicht infrage, wie Nestlé-CEO Navratil im Interview mit dem Finanzportal «The Market» erklärte.«Klar, wir müssen unsere Verschuldung reduzieren», sagte Navratil. Mit dem Verkauf des Wassergeschäfts oder auch mit kleineren Veräusserungen wie jener von Blue Bottle Coffee arbeite man auf dieses Ziel hin.