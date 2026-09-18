Viele westliche Firmen hielten ihre Geschäftstätigkeit nach dem Beginn des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine aufrecht, unter anderem in der Hoffnung auf einen Machtwechsel in Russland. Das ist nicht eingetreten. Nestlé hatte nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 entschieden, sein Geschäft in Russland nicht vollständig einzustellen. Der Konzern begründete dies damals damit, dass er als Lebensmittelhersteller auch in Konfliktregionen die Bevölkerung weiterhin mit grundlegenden Nahrungsmitteln versorgen wolle.