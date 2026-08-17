JPMorgan erwartet zudem, dass die Entwicklung den Druck auf Nestlé erhöhen dürfte, sich ganz aus Russland zurückzuziehen. Der Fall wäre kein Novum: Der französische Lebensmittelkonzern Danone verlor 2023 die Kontrolle über sein Russland-Geschäft, nachdem die Behörden es unter vorübergehende staatliche Verwaltung gestellt hatten. Danone verkaufte das Geschäft 2024 schliesslich für rund 180 Millionen Euro und verbuchte insgesamt einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro.