Für die anhaltende Rally an den Aktienmärkte könnte die Luft in der neuen Woche Strategen zufolge allerdings dünner werden. Schon in der alten Woche sah es zunächst durch die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Mexiko und Kanada nach dem Ende der Börsenparty aus. Doch die Verschiebung der Massnahmen linderte die Angst der Anleger vor einem Handelskrieg. Vom Tisch sind die Zölle damit aber nicht. Die Erleichterung der Anleger könnte sich schnell als verfrüht herausstellen, warnt Helaba-Strategin Claudia Windt. Die Erwartungen an weiter nachlassende Energiepreise und sinkende Kapitalmarktzinsen stünden auf wackligen Beinen.