Nestlé will bis 2025 Kosteneinsparungen in Höhe von 700 Millionen Franken erzielen, vor allem bei der Beschaffung. Ein Nestlé-Sprecher sagte, dass die Kakaokosten in den letzten zwei Jahren erheblich gestiegen seien und das Unternehmen die Preiserhöhungen nach sorgfältiger Abwägung des makroökonomischen Umfelds und der Anstrengungen zur Bewältigung der höheren Kosten durchführe. Derzeit sind keine weiteren Kakaoprodukte betroffen.