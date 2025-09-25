Vor gut einer Woche wurde ausserdem bekannt, dass Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke bereits per Ende Monat und damit ein gutes halbes Jahr früher als ursprünglich angedacht zurücktreten wird. Er macht per 1. Oktober dem bereits seit einiger Zeit designierten Nachfolger Pablo Isla Platz. Der derzeitige Nestlé-Vizepräsident hätte eigentlich erst an der Generalversammlung am 16. April 2026 zum neuen Präsidenten gewählt werden sollen. Gemäss Medienberichten hatten Nestlé-Grossaktionäre Druck auf Bulcke wegen der Freixe-Affäre gemacht.