Freixe will das Wachstum beim Nahrungsmittelriesen ankurbeln. "Ich möchte sicherstellen, dass wir das organische Wachstum in Zukunft beschleunigen", erklärte der Franzose am Freitag auf einer Telefonkonferenz für Investoren. Nestle wolle Marktanteile gewinnen. "Das bedeutet, dass wir in unsere Marken investieren, das bedeutet, dass wir in unsere Wachstumsplattformen investieren, und der Schwerpunkt wird darauf liegen, das aktuelle Portfolio vor allem durch organisches Wachstum voranzutreiben."