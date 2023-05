Frau Pullings Hart ist laut Mitteilung vom Dienstag derzeit Senior Vice President of Operations bei Warby Parker und wird auf Anfang Juli 2023 als Deputy Head of Operations zu Nestlé zurückkehren. Nach einer Übergabephase werde sie die Funktion der operativen Chefin übernehmen und zum 1. Januar 2024 in die Konzernleitung eintreten. Dann wird sie für den Betrieb von Hunderten von Nestlé-Fabriken auf der ganzen Welt verantwortlich sein.