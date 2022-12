Konsumgüterkonzerne wie Nestlé haben in diesem Jahr mit stark gestiegenen Kosten im Einkauf zu kämpfen. Viele haben beispiellose Preiserhöhungen durchgesetzt, was allerdings die Nachfrage drückt. Die Zinserhöhungen in grossen Volkswirtschaften wie den USA, den Ländern des Euroraums und Grossbritannien belasten die Haushalte ebenso wie der Anstieg der Strompreise.