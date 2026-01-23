Die beiden Kinder hatten laut Behörden ein von Nestlé zurückgerufenes Milchpulver konsumiert, das wegen einer möglichen bakteriellen Verunreinigung aus dem Handel genommen worden war. Ein direkter ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Produkt und den Todesfällen sei bislang jedoch nicht nachgewiesen worden, sagte die Ministerin. Eine akute wissenschaftliche Warnlage bestehe derzeit nicht.