Italpizza sei ein «solider Akteur, der sein Fachwissen auf dem Markt für Tiefkühlpizza seit über 30 Jahren mit fast 1000 italienischen Pizzarezepten weiterentwickelt hat», heisst es in der Mitteilung. Durch den Kauf der Nestlé-Fabrik in Caudry würde Italpizza seine industrielle Präsenz in Europa ausbauen. Die Firma hat derzeit laut Mitteilung sechs Werke in Europa und beliefert von dort Kunden in 56 Ländern.