Die Tochtergesellschaft und Nestlé France wurden demnach «am 2. bzw. 4. Juli dieses Jahres» verklagt. Die Klagegründe seien nicht näher erläutert worden. Seit Mai 2022 läuft gegen Nestlé in Paris ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen und fahrlässiger Körperverletzung in 14 Fällen.