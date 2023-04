Nestlé und die Private-Equity-Gesellschaft PAI Partners haben die Gründung eines Joint Ventures für das Tiefkühlpizza-Geschäft von Nestlé in Europa vereinbart. Man wolle einen eigenen Anbieter in einer wettbewerbsintensiven und dynamischen Kategorie schaffen, teilte der Lebensmittelkonzern am Freitag mit.

21.04.2023 14:13