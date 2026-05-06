Der Konzern prüfe derzeit noch, ob die Zölle von der US-Regierung zurückgefordert würden, sagte der 50-Jährige, der die Konzernführung im vergangenen Herbst übernommen hatte. Eine Produktionsverlagerung stand laut seinen Aussagen aber nicht zur Diskussion. «Wir haben nicht in Erwägung gezogen, deshalb die Nespresso-Produktion aus der Schweiz zu verlagern.» Die Zölle betreffen Nespresso-Kapseln für den US-Markt.