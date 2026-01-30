Im Verlauf der weiteren Untersuchung erkannte Nestlé, dass die Verunreinigung nicht von der Produktionsanlage in den Niederlanden herrührte, sondern auf ein von einem Dritten bezogenes Öl zurückging. Dieses Öl hatte Nestlé in der Schweiz verarbeitet und als Mixtur in seine Werke weltweit verteilt. Laut Nestlé haben die ersten Analyseergebnisse aus eigenen Laboren am 23. Dezember bestätigt, dass die gelieferte Öl-Mischung die Kontaminationsquelle war. Nestlé konnte die Kontamination auf Öl-Lieferungen im Jahr 2025 eingrenzen. Lieferungen aus früheren Jahren waren gemäss Tests offenbar nicht betroffen.