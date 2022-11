Im Vorfeld des am Dienstag in Barcelona stattfindenden Investorentreffens hat Nestlé bis 2025 geltende Ziele formuliert. Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern will die Umsätze organisch, also ohne Zukäufe und Wechselkursveränderungen, auf nachhaltiger Basis jeweils im mittleren einstelligen Prozentbereich steigern, wie es in der Mitteilung dazu heisst.