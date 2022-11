Am Investorentreffen in Barcelona hat Nestlé am Dienstag einen Strauss von Geschäftszielen präsentiert. Dabei will der weltweit grösste Nahrungsmittelgruppe bis 2025 organisch, also Zukäufe und Währungseinflüsse herausgerechnet, im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Wachstum in diesem Umfang hatte Nestlé bereits in der Vergangenheit angepeilt.