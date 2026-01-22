Die geplante Fremdfinanzierung entspreche etwa dem Vier- bis Sechsfachen des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen der Wassersparte in Höhe von rund 500 Millionen Euro, sagte eine der Personen. Die Beratungen dauerten an, und es seien noch keine endgültigen Entscheidungen über Umfang oder Zeitpunkt des Anteilsverkaufs getroffen worden, sagten die Personen. Ein Sprecher von Nestlé lehnte eine Stellungnahme ab. Von Rothschild gab es zunächst keinen Kommentar.