Anlegerinnen und Anleger sollten auch aus einem anderen Grund als dem Kurspotenzial ein Investment in Betracht ziehen: Nestlé gehört in der Schweiz mit 28 Dividendenerhöhungen in Folge eindeutig zu den Dividenden-Aristokraten. Der Nahrungsmittelkonzern aus Vevey gilt sogar als verlässlichster Dividendenzahler an der Schweizer Börse. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2,95 Prozent.