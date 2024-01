Damit solle die wachsende Konsumentennachfrage nach hochwertigem Kaffee aus dem In- und Ausland befriedigt werden, teilte Nestlé in einem Communiqué mit. Die Fabrik in Tri An exportiere Kaffeeprodukte von Marken wie beispielsweise Nescafé, Nescafé Dolce Gusto oder Starbucks in mehr als 29 Länder. Nestlé habe seit 2011 mehr als 500 Millionen Dollar in das Werk investiert.