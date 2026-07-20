Petcare zählt unter Konzernchef Philipp Navratil zu den vier strategischen Wachstumsbereichen des Konzerns. Nach Nestlé-Angaben wächst insbesondere das Geschäft mit hochwertigem Nassfutter, vor allem für Katzen mit rund 8 Prozent. In Europa leben mittlerweile rund 111 Millionen Katzen und 91 Millionen Hunde. Tierhalter geben zudem zunehmend mehr Geld für Premiumprodukte aus. Der europäische Markt für Tiernahrung hat ein geschätztes Volumen von knapp 30 Milliarden Franken.