Die Fabrik wird mit modernen Automatisierungs- und KI-gestützten Systemen ausgestattet und über ein integriertes Distributionszentrum verfügen, um Lieferzeiten zu verkürzen und die Lagerbewirtschaftung zu verbessern, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Nestlé rechnet mit mehr als 500 neuen Arbeitsplätzen. Zudem sollen jährlich lokale Rohstoffe und Zutaten im Wert von über 100 Millionen Franken bezogen werden.