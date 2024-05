In den letzten zehn Jahren hat Nestlé den Angaben zufolge bereits mehr als 700 Millionen Franken in die Purina-Fabrik in Silao investiert. 125 Sorten Trockenfutter und 45 Sorten Nassfutter für Haustiere werden in der Fabrik herstellt. Die Zahl der dort beschäftigten Mitarbeitenden beziffert der Nahrungsmittelkonzern auf knapp 600. Durch die Erweiterung können geschätzt gut 90 Arbeitsplätze dazukommen.Toü