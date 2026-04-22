Wie steht es um den Aktienkurs?

Seit die neue Nestlé-Führungscrew um Präsident Pablo Isla und CEO Philipp Navratil im letzten Herbst am Ruder ist, sind die Nestlé-Aktien unter dem Strich kaum vom Fleck gekommen. Zu Beginn herrschte mit dem frischen Wind, der Ankündigung eines Sparprogramms und der Strategie für schnelleres Wachstum an der Börse Euphorie. Diese verpuffte aber rasch wieder, die Anleger warten weiter auf klare Zeichen für einen Turnaround. Seit Jahresbeginn verloren die Titel etwa 2 Prozent, und schneiden damit schlechter ab als der weitgehend flache Gesamtmarkt (SMI).