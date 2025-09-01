Freixe war genau ein Jahr als CEO im Amt. Für das Unternehmen allerdings arbeitete er seit 1986. Er war ein Nestlé-Urgestein. Weitere Sanktionen gegen Freixe gibt es nach Angaben des Firmensprechers nicht. Er muss nach dem Rauswurf allerdings auf eine Abgangsentschädigung verzichten. «Bei dieser Form der Trennung ist keine Abgangsentschädigung vorgesehen», sagte der Sprecher.