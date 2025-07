Skyr, Kefir und andere High-Protein-Produkte waren besonders in Europa, Nord- und Lateinamerika gefragt, wie der Produzent von Marken wie Yopro, Actimel und Alpro am Mittwoch in Paris mitteilte. Der Umsatz zog organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - um 4,1 Prozent an. Von Bloomberg befragte Analysten hatten weniger erwartet. Die Zuwächse wurden aber vom starken Euro aufgezehrt. Der berichtete Umsatz ging daher leicht auf 6,9 Milliarden Euro zurück.