Belastet wurde insbesondere das Geschäft mit Spezialnahrung durch Lieferkettenunterbrechungen infolge des Krieges im Iran. Davon betroffen waren unter ‌anderem Transporte von in Europa produzierter Babynahrung durch den Nahen Osten. Die Region trägt rund zwei bis drei Prozent zum Nettoumsatz des Konzerns ​bei. Zusätzlich setzte Danone ein Rückruf von Säuglingsmilch ​in Europa und im Nahen Osten ​wegen einer möglichen Verunreinigung mit dem Giftstoff Cereulid zu. Die Lage normalisiere sich ‌jedoch wieder, erklärte Finanzchef Jürgen Esser. Vorrang habe nun die Wiederherstellung des Vertrauens.