Bei einer Trennung würde die Lebensmittelsparte voraussichtlich mit einem zweistelligen Milliardenbetrag bewertet, erfuhr Bloomberg von den Quellen. Es gebe jedoch noch keine Entscheidungen. Möglicherweise bleibe der Konzern auch in der bisherigen Form erhalten. Unilever wollte sich auf Nachfrage von Bloomberg nicht zu dem Thema äussern.