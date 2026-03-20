Unilever teilte am ⁠Freitag mit, eine Offerte für die Sparte erhalten ‌zu haben. Zu dem ‌Geschäftsbereich gehören ​bekannte Marken wie die Mayonnaise von Hellmann's sowie die Suppen und Saucen von Knorr. Es sei allerdings nicht sicher, ob ‌es zu einer Einigung kommen werde, hiess es weiter.