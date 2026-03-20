Unilever teilte am Freitag mit, eine Offerte für die Sparte erhalten zu haben. Zu dem Geschäftsbereich gehören bekannte Marken wie die Mayonnaise von Hellmann's sowie die Suppen und Saucen von Knorr. Es sei allerdings nicht sicher, ob es zu einer Einigung kommen werde, hiess es weiter.
Unilever will sich auf die renditestärkeren Bereiche Körperpflege und Kosmetik konzentrieren. Erst vor wenigen Monaten hatte der Londoner Konzern den Eiscreme-Hersteller Magnum Ice Cream Company abgespalten.
Die Lebensmittelsparte trug im vergangenen Jahr mit mehr als 12,9 Milliarden Euro rund ein Viertel zum Gesamtumsatz von Unilever bei. Die Sparten Körperpflege und Kosmetik machten zusammen mehr als die Hälfte aus.
(Reuters)