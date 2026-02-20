Neuigkeiten gab es auch zu dem Anfang des Jahres bekannt gewordenen Rückruf von Babynahrung. Derzeit seien die finanziellen Folgen nicht wesentlich, teilte Danone mit. Die Franzosen mussten ebenso wie etwa Nestlé und andere Konkurrenten Babynahrung zurückrufen, nachdem darin der giftige Stoff Cereulide gefunden wurde. Nach Abschluss der Rückrufaktion will Danone die endgültigen Folgen bewerten.