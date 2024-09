Das Unternehmen hat darum in den letzten Jahren viel Geld in seine Tierfutterproduktion gesteckt. So kündigte die Firma beispielsweise im Frühling eine 200-Millionen-Investition in Mexiko an und eine ähnlich hohe in den USA. Für rund 500 Millionen will der Konzern ausserdem bis 2027 eine neue Tierfutterfabrik in Italien bauen.