Wichtiger aber: Das Ausmass der Börsenmisere von Nestlé nahm Ausmasse an, welche selbst der Verwaltungsrat nicht mehr ignorieren konnte. Zuversichtliche Äusserungen von Mark Schneider zum Geschäftsgang an einer Investorenkonferenz in London Ende Mai - sie geschahen mitten während des Börsenhandels - hatten fast schon den Charakter einer Verzweiflungstat.