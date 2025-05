Nestlé Waters steht in Frankreich wegen dem Einsatz verbotener Filtersysteme im Wassergeschäft unter Druck. Das Unternehmen füllt unter anderem die Wassersorten Vittel, Contrex und Hépar in den Vogesen sowie Perrier in Südfrankreich ab. Hochrangige Nestlé-Vertreter hatten sich im März deswegen vor einem Untersuchungsausschuss des französischen Senats rechtfertigen müssen.