Mehrere von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebene Expertisen zu Mikroplastik-Belastungen waren zu Prozessbeginn für ungültig erklärt worden. Einige Analysen hatten laut der Nachrichtenagentur AFP sehr hohe Konzentrationen von Mikroplastik in Böden und Gewässern nahe früheren wilden Deponien rund um Vittel festgestellt. Dort waren in den 1960er- und 1970er-Jahren Hunderttausende Kubikmeter Plastikflaschen und anderer Abfälle abgelagert worden.