Die Geschäftszahlen für das erste Quartal zeigten, dass die Strategie für das organische Wachstum greife, wird CEO Philipp Navratil in der Mitteilung zitiert. In den meisten Regionen und Produktbereichen sei es gut gelaufen, besonders bei Kaffee sowie bei Lebensmitteln und Snacks. Besonders stark war das Wachstum auch in Schwellenländern.