Geografisch war das Wachstum breit gefächert. In den Schwellenländern legte Nestlé organisch ‌um 4,6 Prozent zu, wobei Mexiko und Brasilien besonders stark abschnitten. In den Industriestaaten betrug das Wachstum 2,8 Prozent. Belastet wurde das Ergebnis durch die Entwicklung in China, wo der Umsatz um mehr als ‌zehn Prozent einbrach. Ein Grund dafür war neben dem Babynahrungs-Rückruf der Abbau von Lagerbeständen ​im Handel.