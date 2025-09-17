«Nestlé muss wieder in ruhigere Gewässer kommen und zu alter Grösse zurückfinden», so Bertschy. Er sieht nun aber auch die Chance auf beschleunigtes Wachstum sowie die Gelegenheit, schwächelnde Geschäftsfelder wirksamer als bisher zu stärken. «Weitere Veränderungen sind wahrscheinlich; das Unternehmen steht vor einer bedeutenden Neuausrichtung», resümiert der Vontobel-Experte, der die Titel von Lebensmittelmultis zum Kauf empfiehlt und ein Kursziel von 90 Franken veranschlagt.