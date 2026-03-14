Doch der Neustart betrifft ihn auch selbst. Bislang galt es als ungeschriebenes Nestlé-Gesetz, dass der CEO auch in den Verwaltungsrat eintritt, zum Unmut von Corporate-Governance-Puristen. Jetzt bricht der neue Präsident Pablo Isla endgültig mit dieser Tradition: Neu in den Verwaltungsrat sollen an der Generalversammlung am 16. April Procter-&-Gamble-Managerin Fama Francisco und der langjährige Chef der Schweizerischen Nationalbank Thomas Jordan einziehen, nicht aber Konzernchef Navratil.