Der neue Konzernchef Laurent Freixe will Nestlé mit höheren Marketingausgaben und Kostensenkungen in die Erfolgsspur zurückführen. Firmenveteran Freixe, den Nestle im August angesichts eines erodierenden Anlegervertrauens überraschend an der Unternehmensspitze holte, äusserte sich vor einer Woche vorsichtiger als bislang zu den mittelfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens und dampfte die Ergebnisprognose ein.