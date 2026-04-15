Der Umbau fällt in eine Phase des Führungswechsels. Nestlé habe «ein neues Kapitel» aufgeschlagen, sagte Isla und verwies auf den Generationenwechsel an der Spitze im vergangenen Herbst mit dem neuen CEO Philipp Navratil und ihm als erstem unabhängigen Präsidenten seit Jahrzehnten. Dieser Wandel gehe mit einem stärkeren Fokus auf Leistung und unternehmerisches Denken einher, sagte Isla.