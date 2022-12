Die Valoren von Nestlé, Roche und Novartis werden in Börsenkreisen gerne in denselben Topf geworfen. Auch wenn sich das Tagesgeschäft der beiden Pharmakonzerne aus Basel grundlegend von jenem des Nahrungsmittelmultis aus Vevey unterscheidet, gilt es bei allen drei Firmen als krisensicher. Dadurch sind die Schwergewichte aus Anlegersicht oft der ideale Zufluchtsort, wenn die konjunkturelle See - wie zuletzt - rauer wird. Das hilft dann jeweils auch dem Swiss Market Index (SMI), stellen die drei Grossunternehmen doch mehr als die Hälfte der Gesamtkapitalisierung.