Betroffen seien bestimmte Chargen ‌von ‌Produkten der Marken Beba und Alfamino, hiess es in einer Mitteilung von Nestle Deutschland. «Nach der Feststellung eines Qualitätsproblems bei ​einer Zutat eines führenden Lieferanten führt ‌Nestlé derzeit Prüfungen für ‌alle potenziell betroffenen Säuglingsnahrungsprodukte durch», wie der Konzern in einer separaten Stellungnahme am Dienstag erklärte. Ein Nestle-Sprecher ergänzte, der Rückruf fine in mehreren Ländern auf mehreren Kontinenten ⁠statt. In Europa gehörten neben Deutschland auch Österreich, die Schweiz und Grossbritannien dazu.