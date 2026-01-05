Anaylsten sehen geringes Risiko

Analysten stuften den Vorfall in ersten Kommentaren für Nestlé nicht als gravierend ein. Das Ausmass des Vorfalls erkläre sich vor allem aus der globalen Produktions- und Vertriebsstruktur von Nestlé, nicht aus der Schwere des Risiko, schrieb die Helvetische Bank in einem Kommentar. Insgesamt wird der Vorfall als operativ bereinigt und aus Risiko-, Regulierungs- und Reputationssicht als beherrschbar eingeschätzt. «Unangenehm bleibt der Vorfall für Nestlé natürlich trotzdem.»