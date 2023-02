Rainer Blair seinerseits ist den Angaben zufolge ein in Deutschland geborener amerikanischer Staatsbürger. Als global ausgerichtete Führungspersönlichkeit habe er in mehreren Unternehmen in verschiedenen Regionen Leitungsfunktionen innegehabt, heisst es dazu. Er kam 2010 zur Danaher Corporation, einem Wachstumsunternehmen mit 30 Milliarden US-Dollar Umsatz.