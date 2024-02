Geraldine Matchett ist Schweizer, britische und französische Staatsbürgerin und verfüge über «umfangreiche Kenntnisse und einen starken Leistungsausweis» in den Bereichen Unternehmensführung, Strategie und Finanzen, teilte der Westschweizer Konzern am Donnerstag zusammen mit den Zahlen mit.Die Wahl findet an der ordentlichen Generalversammlung vom 18. April 2024 statt.