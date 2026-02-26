Das neue System des Herstellers von KitKat und Nescafé erhöht die Zahl der Leistungsstufen von drei ‌auf sechs. Mitarbeiter mit der höchsten Einstufung können bis zu 150 Prozent ihres Bonusziels erhalten, ​bislang lag die Obergrenze bei 130 ​Prozent. Wer hingegen ​als «ungenügend» eingestuft wird, erhält demnach zwischen null und ‌50 Prozent.